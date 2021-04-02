Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в апреле – мае

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила колебания заболеваемости коронавирусом в сторону увеличения. Об этом она заявила в ходе заседания проектных комитетов по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография".
Голикова отметила, что в ряде регионов ситуация по COVID-19 стабилизируется, однако возможны временные изменения.
"Традиционно апрель – май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID-19, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией", – объяснила она.
Вице-премьер также призвала россиян сделать прививку для защиты от инфекции.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее объяснила, почему в России пока опасно отменять масочный режим. По словам специалиста, подобный шаг грозит подъемом заболеваемости. Наилучшим способом противостоять инфекции при этом остается вакцинация.
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