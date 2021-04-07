Роспотребнадзор опечатал магазин "Фасоль" в поселении Московском

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Магазин "Фасоль" в поселении Московском опечатали за невыполнение противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
3 апреля специалисты посетили магазин с проверкой, в ходе которой выявили многочисленные нарушения.
Работники не соблюдали дезинфекционный режим, не проводили обеззараживание воздуха, не проводили оценку эффективности работы вентиляционной системы, не проходили термометрию. В магазине отсутствовали дезинфицирующие средства, также не был сформирован график генеральных уборок, не проводилась утилизация использованных масок и перчаток. Сотрудники "Фасоли" не смогли предоставить проверяющим результаты тестирования на COVID-19.
Деятельность организации временно приостановлена. Решение о дальнейшей работе магазина примет Щербинский районный суд Москвы.
Ранее Роспотребнадзор опечатал хинкальную в поселении Сосенском из-за нарушений. Сотрудники общепита работали без масок, перчаток и форменной специализированной одежды.
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