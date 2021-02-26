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Москва 24

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Общество

26 февраля, 23:36

Почти 600 объектов в Москве закрыли в 2020 году за нарушения санитарных норм

общество город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор приостановило в 2020 году работу 591 объекта в столице из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

"Нарушения были установлены на 7 844 объектах (41 процент от числа проверенных), на 591 объекте применен временный запрет деятельности", – сообщила пресс-служба ведомства.

Всего Роспотребнадзор провел 19 тысяч 133 мониторинговых мероприятия с целью контроля за соблюдением требований безопасности.

Также в минувшем году управлением вынесено 12 тысяч 368 постановлений о штрафе на сумму 308,7 миллионов рублей, в том числе в виде предупреждения – 918.

Роспотребнадзор был наделен соответствующими полномочиями в связи с действием в Москве режима повышенной готовности.

Уточняется, что алгоритм полномочий ведомства предусматривался федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Ранее сообщалось, что с момента введения ограничений из-за коронавируса Роспотребнадзор приостановил в столице работу 81 кальянной.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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