Роспотребнадзор опечатал торговый дом "Савеловский" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление Роспротребнадзора опечатало торговый дом "Савеловский" на севере-востоке Москвы.

Как говорится на сайте ведомства, там при осмотре выявили нарушения санитарных норм. В числе нарушений – отсутствие кожных антиспетиков, оборудования для обеззараживания воздуха.

Также не производился контроль за использованием средств индивидуальной защиты у посетителей и арендаторов. Кроме того, необходимые мероприятия по дезинфекции помещений администрацией торгового дома не проводятся.

По факту нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности торгового дома. Материалы дела направлены в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении работы.

Нарушения мер профилактики коронавируса ранее выявили в ходе рейда в ТЦ "Океания" на западе столицы.