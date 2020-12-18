Нарушения санитарных норм выявили в трех детских центрах в Москве

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Роспотребнадзор проверил десять детских развлекательных центров во всех округах столицы. Как сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора, в трех из них были обнаружены нарушения мер профилактики коронавируса.
В частности, речь идет о автогородке Motor City в торговом центре "Ривьера" на юге столице. Там не соблюдался дезинфекционный режим в части полноты и кратности проведения влажной уборки, приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств.
Кроме того, не было организовано обеззараживание воздуха в помещениях и не проводилось выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при входе.
В игровой комнате в ТЦ "Калейдоскоп" на северо-западе города также выявили нарушения дезинфекционного режима. Там использовали мягконабивные игрушки, не подлежащие дезинфекции, а элементы "сухого" бассейна (шарики) не обрабатывали.
Помимо прочего, в батутном центре "Небо" в ТЦ "Капитолий" на юго-западе столицы обеззараживание воздуха не зафиксировали в зоне кафе. При этом в раздевалках отсутствовали бактерицидные рециркуляторы и не были организованы условия для соблюдения социальной дистанции при расстановке столиков.
В отношении нарушителей возбуждены административные производства. В Роспотребнадзоре добавили, что в преддверии новогодних праздников держат на строгом контроле соблюдение мер профилактики в местах массового сосредоточения людей.
Нарушения мер профилактики коронавируса ранее выявили в ходе рейда в ТЦ "Океания" на западе столицы. Там обнаружили нарушения при использовании средств индивидуальной защиты посетителями.
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