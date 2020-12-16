Нарушения санитарных норм выявили в ТЦ "Океания" на западе Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Нарушения мер профилактики коронавируса выявили в ходе рейда в ТЦ "Океания" на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Как сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Игорь Козиков, торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению санитарных норм.

В частности, сотрудники ОАТИ выявили нарушения при использовании средств индивидуальной защиты посетителями. Администрация ТЦ приглашена в Инспекцию для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Штраф за нарушения составляет до 300 тысяч рублей и до миллиона рублей – если будет нанесен вред здоровью человека.

Ранее сообщалось, что ТЦ "Европейский" в центре столицы также грозит штраф или закрытие на срок до 90 суток.