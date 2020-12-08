Ресторану Моргенштерна в Москве грозит штраф до 1 млн руб за нарушения антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ресторан рэпера Алишера Моргенштерна Kaif Provenance в центре Москвы могут оштрафовать на 1 миллион рублей. Об этом пишет Агентство "Москва".

Как сообщили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ), в городе проводится серия проверок на предмет соблюдения организациями санитарно-эпидемиологических требований.

"В ходе указанного мониторинга 7 декабря выявлены нарушения посетителями ресторана Kaif Provenance на улице Большая Дмитровка, совладельцем которого является певец Моргенштерн", – рассказал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Он уточнил, что нарушения произошли во время празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина. По имеющейся информации, на мероприятии не соблюдались масочно-перчаточный режим и требования социального дистанцирования.

Данные о выявленных нарушениях были переданы в управление Роспотребнадзора по столице. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об административном приостановлении деятельности ресторана.

"Если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то (штраф составит. – Прим. Ред.) до 1 миллиона рублей", – отметил Михайлов.

Кроме того, суд может вынести решение о приостановке деятельности ресторана на 90 дней.

Михайлов добавил, что во время проведения проверок 6 декабря удалось выявить нарушения антиковидных мер посетителями клуба Nice Bar на улице Новый Арбат.

"Участниками мероприятия преимущественно являлись учащиеся общеобразовательных учреждений Москвы ("Большая вписка"). Одновременно в заведении находилось более 200 человек", – сообщил Михайлов.

Ранее сообщалось, что ресторан Balzi Rossi могут оштрафовать за нарушения антиковидных мер на дне рождения телеведущей Виктории Бони. Утверждалось, что в заведении во время мероприятия не соблюдался перчаточно-масочный режим.