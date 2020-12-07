Ресторан Balzi Rossi могут оштрафовать за нарушения антиковидных мер на дне рождения Бони

Фото: соцсети

Сотрудники объединения административно-технических инспекций столицы выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони в ресторане Balzi Rossi. Об этом Агентству "Москва" заявил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ОАТИ проводится серия контрольных мероприятий на предмет соблюдения организациями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе посредством мониторинга средств массовой информации и социальных сетей", – уточнил он.

По словам Михайлова, в заведении не соблюдался перчаточно-масочный режим. Кроме того, там выявили нарушение социального дистанцирования.

"Ресторан вызван в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении", – добавил инспектор.

Уточняется, что ресторану грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности на 90 дней.

Ранее сообщалось, что осенью в Москве была приостановлена работа 105 магазинов и торговых центров в связи с несоблюдением мер профилактики коронавируса, на данный момент половина этих предприятий возобновила деятельность после устранения нарушений.