Верховный суд РФ разрешил продавцам отказывать в обслуживании клиентам без масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Верховный суд РФ разъяснил, что предприятия торговли могут отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если регион установил обязательное использование таких средств, сообщает ТАСС.

В суд с иском обратился Смоленский центр права и социологии. Он оспаривал методические рекомендации Минпромторга, которые касаются случаев введения в регионах режима обязательного использования масок и перчаток.

Верховный суд РФ пояснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.

Ранее сообщалось, что 35 нарушителей перчаточно-масочного режима обнаружили в торговых центрах на западе Москвы. Рейды проходили 30 ноября в ТЦ "Шолохов", "Звездочка", "Западный".

В отношении нарушителей составили административные протоколы. Им грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Масочно-перчаточный режим действует в Москве с 12 мая. Средства индивидуальной защиты обязательны в общественном транспорте и магазинах.