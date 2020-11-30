Свыше 30 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 30 нарушителей перчаточно-масочного режима было обнаружено в торговых центрах на западе Москвы. Рейды проходили 30 ноября, приводит Агентство "Москва" заявление главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Станислава Зинюшина.
"Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с полицией было проведено обследование нескольких торговых центов в Западном административном округе Москвы на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима", – уточнил Зинюшин. По словам главного инспектора ОАТИ, в отношении 35 нарушителей составили административные протоколы.
По части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы нарушившим грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. Профилактические рейды организовали в ТЦ "Шолохов", "Звездочка", а также "Западный".
Масочно-перчаточный режим действует в Москве с 12 мая. Средства индивидуальной защиты обязательны в общественном транспорте и магазинах.
Ранее более 50 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах ЦАО. Проверки были организованы в ТРК "Атриум", ТД "Дружба" и ТЦ "Гименей".
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