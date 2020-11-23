Более 50 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах ЦАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 50 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в торговых центрах ЦАО 23 ноября. Об этом Агентству "Москва" рассказал главный инспектор ОАТИ столицы Руслан Блинов.

Проверки были организованы в ТРК "Атриум", ТД "Дружба" и ТЦ "Гименей". По словам Блинова, в отношении 52 нарушителей составили административные протоколы. Штраф по ним составляет до четырех тысяч рублей.

Масочно-перчаточный режим действует в столице с 12 мая. Средства индивидуальной защиты обязательны в общественном транспорте и магазинах.

Ранее проверку осуществили в торговых центрах ЗАО. Рейд провели в "Западном", "Звездочке" и "Шолохове". Там также были выявлены нарушители режима.