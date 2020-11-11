В Оперштабе ответили на популярные вопросы москвичей о новых мерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице ответили на вопросы, связанные с новыми ограничительными мерами.

Власти Москвы усилили ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Действовать они будут с 13 ноября до 15 января 2021 года.

Пройдет ли фестиваль "Путешествие в Рождество"?

В этом году мероприятие проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Кроме того, не состоятся и традиционные новогодние елки. Улицы и площади Москвы будут украшены праздничной иллюминацией для создания привычной новогодней атмосферы.

Будут ли проводиться проверки по соблюдению ограничительных мер?

Проверки организуют уполномоченные органы власти – сотрудники полиции и ОАТИ.



Планируется ли ограничить количество единовременно пребывающих постояльцев в домах отдыха или гостиницах, расположенных в Москве?

Сейчас такие меры не предусмотрены. Действующие ограничительные меры могут пересмотреть. Гостиницы и дома отдыха должны соблюдать установленные ограничительные меры.



Планируют ли штрафовать школьников и студентов, которых перевели на онлайн-обучение, если они будут свободно передвигаться по улице, на транспорте или в ТЦ?

Штрафы не предусмотрены. Учащимся, которых перевели на удаленку, рекомендуется воздержаться от необязательных поездок. Такая мера необходима для сокращения распространения заболевания.



Предусмотрены ли штрафы для организаций, которые проведут корпоратив для сотрудников?

В ситуации, если при проведении корпоратива нарушат санитарно-эпидемиологические ограничения, заведение, где было мероприятие, ждет штраф. Помимо того, за несоблюдение мер могут оштрафовать участников мероприятия.



Будут ли работать открытые ледовые катки в Москве?

Работа открытых ледовых катков сохраняется в обычном объеме. Режим работы катков поменяют в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер.



Будут ли работать большие катки на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького?

Они также будут работать с учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором. В случае изменения эпидемиологической ситуации режим работы может быть пересмотрен.

За последние сутки в Москве выявлено 4 477 случаев коронавируса.

Ранее москвичам ответили на главные вопросы о COVID-19. Специалисты отмечают два вида передачи вируса – это при кашле, чихании, разговоре и во втором случае – через предметы обихода.