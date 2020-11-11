В Оперштабе ответили на популярные вопросы москвичей о новых мерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице ответили на вопросы, связанные с новыми ограничительными мерами.
Власти Москвы усилили ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Действовать они будут с 13 ноября до 15 января 2021 года.
Пройдет ли фестиваль "Путешествие в Рождество"?
В этом году мероприятие проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Кроме того, не состоятся и традиционные новогодние елки. Улицы и площади Москвы будут украшены праздничной иллюминацией для создания привычной новогодней атмосферы.
Будут ли проводиться проверки по соблюдению ограничительных мер?
Проверки организуют уполномоченные органы власти – сотрудники полиции и ОАТИ.
Планируется ли ограничить количество единовременно пребывающих постояльцев в домах отдыха или гостиницах, расположенных в Москве?
Сейчас такие меры не предусмотрены. Действующие ограничительные меры могут пересмотреть. Гостиницы и дома отдыха должны соблюдать установленные ограничительные меры.
Планируют ли штрафовать школьников и студентов, которых перевели на онлайн-обучение, если они будут свободно передвигаться по улице, на транспорте или в ТЦ?
Штрафы не предусмотрены. Учащимся, которых перевели на удаленку, рекомендуется воздержаться от необязательных поездок. Такая мера необходима для сокращения распространения заболевания.
Предусмотрены ли штрафы для организаций, которые проведут корпоратив для сотрудников?
В ситуации, если при проведении корпоратива нарушат санитарно-эпидемиологические ограничения, заведение, где было мероприятие, ждет штраф. Помимо того, за несоблюдение мер могут оштрафовать участников мероприятия.
Будут ли работать открытые ледовые катки в Москве?
Работа открытых ледовых катков сохраняется в обычном объеме. Режим работы катков поменяют в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер.
Будут ли работать большие катки на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького?
Они также будут работать с учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором. В случае изменения эпидемиологической ситуации режим работы может быть пересмотрен.
За последние сутки в Москве выявлено 4 477 случаев коронавируса.
Ранее москвичам ответили на главные вопросы о COVID-19. Специалисты отмечают два вида передачи вируса – это при кашле, чихании, разговоре и во втором случае – через предметы обихода.
В Москве в связи с нестабильностью ситуации с COVID-19 усилили ограничения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: