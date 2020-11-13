Около 40 посетителей ТЦ в ЗАО могут оштрафовать за нарушения масочного режима

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Около 40 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в торговых центрах, расположенных в ЗАО, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

По его словам, эти нарушения были зафиксированы в ходе рейдов в пятницу, 13 ноября.

"В ходе обследования выявлено 38 нарушителей режима, в отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Данная статья предполагает штрафные санкции в размере 4 тысяч рублей", – приводит слова Зинюшина Агентство "Москва".

Как уточняется, что специалисты проверяли ТЦ "Западный", "Звездочка", "Шолохов".

Ранее почти 60 нарушителей перчаточно-масочного режима зафиксировали в торговых центрах ЦАО. Специалисты провели рейды в ТЦ "Елоховский пассаж", "Радуга" и "Европа".

До этого более 60 нарушителей масочно-перчаточного режима выявили в торговых центрах "Фили Град", "Бульвар" и "Мини-Молл". В отношении них также были составлены протоколы об административной ответственности.

С начала осени в Москве выявили свыше 80,5 тысячи нарушений масочного режима. Более 19,5 тысячи зафиксировали в торговых и развлекательных центрах, а также в магазинах.