Свыше 80,5 тыс нарушений масочного режима выявили с начала осени в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 80,5 тысячи нарушений масочного режима зафиксировали с начала осени в городе. Об этом заявили РИА Новости в Главном контрольном управлении Москвы.
По данным ведомства, более 19,5 тысячи нарушений было выявлено в торговых и развлекательных центрах, а также магазинах. С сентября усилили контроль за соблюдением требования по использованию средств индивидуальной защиты горожанами во всех местах массового скопления людей.
В результате во время рейдов проверяются ТЦ, кафе, рестораны, общественный транспорт, спортзалы, кинотеатры и другие пространства, где много людей.
В Главконтроле обращают внимание, что большинство москвичей ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, дисциплинированно. "Остальные нарушения – в основном на общественном транспорте", – пояснили в организации.
Обязательный масочно-перчаточный режим действует в общественных местах, в магазинах и в транспорте столицы с 12 мая этого года. Каждый день соблюдение режима контролируется. При этом нарушителям в транспорте грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, в общественных местах и магазинах – четыре тысячи.
За последние сутки в Москве выявили 5 150 новых случаев коронавируса. Выздоровели за это время 3 647 человек.
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