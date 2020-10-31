В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима

Проверки соблюдения мер профилактики коронавируса сейчас проходят в Москве везде, без выходных. Штрафуют и организации, и людей. Носить маски и перчатки сейчас необходимо в магазинах, парикмахерских, транспорте, даже в лифте.

Корреспондент Москвы 24 провела эксперимент и попробовала пройти в торговый центр без средств защиты. Подробнее – в сюжете телеканала.

