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Город

19:21

Роспотребнадзор опечатал две нелегальные кальянные в Москве

город

Фото: правление Роспотребнадзора по городу Москве

Роспотребнадзор опечатал две кальянные, которые работали в нарушение указа мэра Москвы. Об этом сообщил главный специалист – эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Речь идет о кальянной "Мята Lounge" в ЖК "Алые Паруса" на улице Авиационной, доме 77, корпусе 2, а также кальянной на улице Мусоргского, доме 16, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.

Заведения функционировали в нарушение указа мэра столицы № 68 "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности", установившего запрет на курение кальянов в общественных местах.

Ранее столичная Госинспекция по недвижимости выявила нарушения по профилактике распространения коронавируса в бизнес-центре "Башня Федерация". Установлено, что там не носят маски и перчатки. Кроме того, в БЦ нарушили требование указа мэра Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.

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