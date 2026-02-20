Пострадавший при нападении в пермской школе подросток пришел в сознание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подросток, которого ранил ножом сверстник в школе Александровска, пришел в сознание. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу регионального Минздрава Анастасию Крутень.

Состоянию пострадавшего ничего не угрожает. Министр подчеркнула, что ножевые ранения представляют особую сложность. Медики боролись за жизнь школьника около четырех часов.

"Несмотря на тяжелые ранения, врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка", – отметила Крутень.

Школьник напал с ножом на своего одноклассника в четверг, 19 февраля. Пострадавшего эвакуировали в медучреждение в тяжелом состоянии. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Следствие предполагает, что причиной послужил конфликт.

Ученик образовательного учреждения позже рассказывал, что нападавший школьник за день до ЧП уже приходил на уроки с холодным оружием. Он также отметил, что подросток часто ругался с одноклассниками, всех задирал и дрался. Другие источники сообщили, что нападавшего регулярно избивал отчим, с которым у него были напряженные отношения.