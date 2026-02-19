Уголовное дело возбуждено после нападения школьника на сверстника в Пермском крае

Фото: 123RF.соm/bayzidstock

Уголовное дело возбуждено после нападения семиклассника на сверстника в школе Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело заведено по статьям о покушении на убийство несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В свою очередь, прокуратура организовала проверку. На место для установления причин произошедшего выехал прокурор Александровска Андрей Малкин. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условиям обучения школьников и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ЧП произошло в школе № 1 города Александровска. Семиклассник ранил сверстника ножом. Пострадавшего в тяжелом состоянии эвакуируют в Березники. Также из Перми готовятся к вылету санавиация, анестезиологи и торакальный хирург.

