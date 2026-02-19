Москвичей приглашают на проводы Масленицы в театр "Русская песня"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проводы Масленицы пройдут на малой сцене Московского государственного академического театра "Русская песня", передал портал мэра и правительства столицы.

В программу "Ой, Масленица-затейница!" входят аутентичные песни и народные игры. Сама программа пройдет в субботу и воскресенье, 21 и 22 февраля.

Настроение и заряд народной энергии передают артисты фольклорного ансамбля "Россияне", который является частью коллектива театра. Народная артистка России, художественный руководитель – директор и основатель театра Надежда Бабкина отметила, в программе собрали фольклорные традиции со всей России.

"В театре "Русская песня" мы постарались воссоздать этот удивительный мир народного гулянья. <…> игры, пляски, духовные стихи, обрядовые и лирические песни – все, чем жила деревня накануне Великого поста", – сказала Бабкина.

В свою очередь, хормейстер ансамбля "Россияне" Яна Самойлова подчеркнула, что артисты постоянно углубляют знания, чтобы удивить даже тех, кто приходит на представление не первый год. Репертуар охватывает традиции множества регионов – от южнорусской и среднерусской полосы до Сибири.

"В итоге наш фольклорный спектакль на Масленицу каждый год новый. Мы обновляем материал, черпаем его из научной литературы (исследований ученых, этнографов), подбираем из того багажа знаний, который получен после экспедиций в деревни", – поделилась она.

Обработки фольклорных произведений профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Владимира Царегородцева и доктора искусствоведения, профессора народно-певческого искусства, заслуженного работника культуры России Виктора Бакке являются отдельной гордостью ансамбля.

В спектакле присутствует и интерактивная часть. По словам главного режиссера театра "Русская песня", заслуженного деятеля искусств РФ Максима Лахно, программа проектировалась как просветительская.

"Через игру, песню и интерактив мы знакомим детей с народными обычаями и обрядами Масленицы", – добавил Лахно.

Многие игры, которые артисты подготовили для зрителей, когда-то были подсмотрены у бабушек и дедушек в деревнях. Например, игры на повтор движений из Липецкой и Тульской областей.

В этом году зрителям расскажут о различных деталях масленичной обрядовой культуры. Например, почему Масленицу иногда называли Дуней. Гостям также расскажут, что не везде на Руси сжигали чучело. В некоторых областях его топили или закидывали на крышу. Кроме того, в спектакле раскроют тему кулачных боев в "Широкий четверг".

"Малая сцена – это камерный зал, и здесь мы много общаемся. Репертуар наш режиссер построил так, что дети и взрослые встают со своих мест, и мы с ними начинаем взаимодействовать, синтезируемся, соединяемся в общем празднике", – поделилась Самойлова.

В театре "Русская песня" существует целый цикл фольклорных программ "Круглый год", который знакомит зрителей с традициями и праздниками каждого сезона. Для юных зрителей на малой сцене идет отдельный цикл "Бабкины сказки".

Познакомиться с афишей и купить билеты в театр "Русская песня" можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что на фестивале "Масленица" в рамках проекта "Зима в Москве" гостей ждет насыщенная музыкальная, театральная и анимационная программа. Она объединяет традиционные народные мотивы и современное искусство. Например, 20 февраля в 16:30 на Вешняковской улице фолк-группа "Руско" исполнит русские мелодии в современной интерпретации.