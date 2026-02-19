В ЦБ РФ сообщили, что в реестре банковских карт не будет персональных данных о владельцах

Фото: depositphotos/LDProd

Реестр банковских карт, который разрабатывает Центробанк, не будет содержать персональных данных владельцев, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

По ее словам, основная задача реестра – контролировать количество карт, а не собирать информацию о гражданах. Банки смогут получать оттуда только ответ в формате "да/нет", без какой-либо детализации.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли законопроект об ограничении количества банковских карт, доступных для оформления на одного человека. Уточнялось, что инициатива вошла во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Всего будет установлено два лимита: не более 20 банковских карт на человека в целом и не более 5 карт в одном банке. Вместе с тем авторы законопроекта предложили дать возможность Банку России менять предельные значения.