Движение на проспекте Андропова восстановлено

Фото: Москва 24

Движение транспорта на проспекте Андропова в районе станции метро "Технопарк" восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ранее движение на этом участке было затруднено из-за подтопления. Специалистам городских служб удалось локализовать вытекание воды на проезжую часть проспекта Андропова в районе дома 10а. Инцидент не повлиял на водоснабжение потребителей.

Из-за погодных условий 19 февраля на дорогах столицы возможны локальные задержки наземного транспорта. В связи со снегопадом некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на ряде улиц столицы наблюдается значительное затруднение дорожного движения. Уровень загруженности дорог оценивается в 7 баллов, средняя скорость транспортных средств составляет 23 километра в час.