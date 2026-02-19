Глава МВД заявил о проблемах комплектования в ведомстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Личный состав МВД России функционирует на пределе, а то и сверх своих возможностей. Проблема укомплектования ведомства кадрами приобрела масштабный характер, заявил глава министерства Владимир Колокольцев в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, данный вопрос превзошел по остроте предыдущие годы. Министр уточнил, что в 2025 году число покинувших ряды МВД сотрудников возросло на 7%, достигнув отметки в 80 тысяч человек. Этот показатель почти на 40% превышает количество вновь принятых на службу.

Ранее Сергей Собянин высоко оценил труд столичной полиции. На расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по столице мэр поблагодарил сотрудников полиции за работу, отметив, что как в Москве, так и в России наблюдалась тревожная обстановка. Тем не менее столичная полиция справилась со всеми вызовами.

Начальник управления МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, в свою очередь, подчеркнул, что работа полицейских сохранила тенденцию к снижению преступности в городе. Число разбоев уменьшилось на 27,8%, грабежей – на 21,7%, краж – на 15,9%. Также на 25,1% сократилось количество квартирных краж, а число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 15%.