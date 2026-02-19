Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 13:36

Общество

Глава МВД заявил о проблемах комплектования в ведомстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Личный состав МВД России функционирует на пределе, а то и сверх своих возможностей. Проблема укомплектования ведомства кадрами приобрела масштабный характер, заявил глава министерства Владимир Колокольцев в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, данный вопрос превзошел по остроте предыдущие годы. Министр уточнил, что в 2025 году число покинувших ряды МВД сотрудников возросло на 7%, достигнув отметки в 80 тысяч человек. Этот показатель почти на 40% превышает количество вновь принятых на службу.

Ранее Сергей Собянин высоко оценил труд столичной полиции. На расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по столице мэр поблагодарил сотрудников полиции за работу, отметив, что как в Москве, так и в России наблюдалась тревожная обстановка. Тем не менее столичная полиция справилась со всеми вызовами.

Начальник управления МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, в свою очередь, подчеркнул, что работа полицейских сохранила тенденцию к снижению преступности в городе. Число разбоев уменьшилось на 27,8%, грабежей – на 21,7%, краж – на 15,9%. Также на 25,1% сократилось количество квартирных краж, а число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 15%.

Читайте также


общество

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика