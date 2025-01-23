Мэр Москвы высоко оценил работу столичной полиции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин высоко оценил работу столичной полиции, приняв участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве. На мероприятии подвели итоги деятельности правоохранителей за 2024 год, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр поблагодарил сотрудников полиции за работу и отметил, что прошедший год был непростым, как для города в целом, так и для ведомства. В Москве, как и в России, тревожную обстановку создавало нарастание террористических угроз, формирующихся киевским режимом. Однако московская полиция справилась со всеми вызовами.

По словам Собянина, столица восстановила туристический поток и миллионы людей посетили город, что особенно было заметно в новогодние и рождественские праздники.

"Несмотря на это, все новогодние праздники прошли без каких-либо серьезных происшествий. Это, конечно, большая заслуга московской полиции", – отметил градоначальник.

Собянин оценил впечатляющие показатели работы столичного главка МВД РФ. Особенно важно, считает мэр, снижение в десятки раз за предыдущие годы таких видов преступлений, как грабежи, кражи, разбои и угоны машин. В этом отношении Москва лидирует не только среди всех российских, но и большинства мировых городов.

Один из главных вызовов, с которым столкнулась Москва в прошлые годы, мэр назвал преступления в сфере информационных технологий. Они составляют почти 50% всех преступлений, совершаемых на территории столицы. За 2024 год получилось раскрыть почти 18 тысяч таких преступлений и установить более 8,1 тысячи совершивших их лиц. По мнению градоначальника, большинство киберпреступлений формируется за рубежом.

Город разрабатывает и применяет новое законодательство в области миграции. Например, в столичном регионе проводится эксперимент по полному биометрическому контролю иностранцев в транспортном узле. На данный момент такой контроль прошло порядка 900 тысяч иностранных граждан, которые оставили свои отпечатки и фотографии. Более того, в миграционном центре, помимо биометрии, снимается еще геном иностранцев. Уже проведено свыше 800 таких исследований.

Кроме того, мигрантам выдали около миллиона электронных карт, в которых есть вся необходимая информация о миграционном учете, статусе, наличии патента, дате въезда. Такая карта позволяет полицейскому на месте понять, законно ли в Москве находится иностранец и есть ли у него нарушения.

Собянин указал, что связанные с терроризмом и экстремизмов вызовы продолжаются. Поэтому важно использовать возможности информационных технологий и совместную работу ФСБ, прокуратуры, СК и ГУ МВД по Москве. По словам мэра, столица, как и прежде, будет активно помогать в развитии материальной базы столичного главка МВД РФ, реконструировать здания, строить новые, обеспечивать техникой и соцподдержкой.

"Мы несколько лет назад принимали решение о ежегодных социальных выплатах семьям погибших сотрудников и инвалидов, которые стали инвалидами в связи со служебной деятельностью. Ежегодные выплаты составляют 200 тысяч рублей. Приняли решение об увеличении выплаты в два раза – до 400 тысяч ежегодно", – добавил мэр.

В свою очередь, начальник управления МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов рассказал, что работа полицейских сохранила тенденцию к снижению преступности в городе. Число разбоев уменьшилось на 27,8%, грабежей – на 21,7%, краж – на 15,9%. Также на 25,1% сократилось количество квартирных краж, а число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 15%.

Также было раскрыто 8 964 преступления, совершенных организованными преступными группами, установлено 2 219 их участников и два гражданина, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

Ключевой задачей остается противодействие незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято почти 1,3 тысячи килограммов наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, пресечено 313 оптовых каналов их поставки. На территории Москвы и Подмосковья выявлено и ликвидировано 19 подпольных нарколабораторий.

Благодаря профилактическим мероприятиям, проводимых сотрудниками Госавтоинспекции, снижается число ДТП с участием нетрезвых водителей. На 7,2% сократилось количество аварий при нарушении правил проезда пешеходных переходов.

С помощью видеокамер московские полицейские раскрыли 9 215 преступлений, в том числе 42 убийства, 161 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 128 разбойных нападений, 394 грабежа, 4 051 кражу.

На заседании коллегии отличившимся сотрудникам столичного главка МВД РФ объявили благодарности мэра Москвы и вручили ведомственные награды за добросовестный труд и профессионализм. Помимо этого, за большой вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в Москве почетной грамотой награжден участник ВО Михаил Сабанин. В этом году он будет отмечать 100-летний юбилей.

Ранее в Москве правоохранители пресекли незаконную деятельность по разработке и распространению незарегистрированных медизделий в виде гиалуроновой кислоты для подкожных инъекций. Товары продавали через интернет в различные частные клиники Москвы и других регионов РФ. Доход от незаконной деятельности, по предварительным данным, составил свыше 100 миллионов рублей в год.

