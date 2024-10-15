МВД пресекло деятельность подпольного производства гиалуроновых препаратов в Москве

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Москве пресечена незаконная деятельность по разработке и распространению незарегистрированных медицинских изделий в виде гиалуроновой кислоты для подкожных инъекций, которые часто используются в косметологии. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, данную продукцию продавали через интернет-ресурсы в различные коммерческие клиники Москвы и иных российских регионов. По предварительной оценке, доход от этой незаконной деятельности составил более 100 миллионов рублей в год. В связи с этим было возбуждено дело по статье "Обращение фальсифицированных лекарственных средств".

Правоохранители вместе с Росгвардией провели обыски в офисах, производственных помещениях и по месту жительства вероятного организатора данного бизнеса. В результате были изъяты печати различных организаций, телефоны, компьютерная и кассовая техника, записи о сбыте незарегистрированных медицинских изделий, образцы распространяемой продукции, базы данных клиентов и денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В середине сентября девять человек были задержаны в Красноярском крае после смерти от капельниц троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей. По версии следствия, фигуранты дела предлагали платные услуги на дому по выводу из абстинентного синдрома, который развивается на фоне отказа от наркотиков или алкоголя.

Медики ставили пациентам капельницы с растворами лекарственных препаратов, сильнодействующих и психотропных веществ, не проводя необходимые диагностические мероприятия и не соблюдая правила оказания медицинской помощи. Трех фигурантов дела уже арестовали на два месяца: одному назначили домашний арест, двоим другим – запрет на определенные действия.

