Три фигуранта дела о смерти от капельниц в Красноярске арестованы

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Еще два фигуранта дела о гибели от капельниц пациентов арестованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка СК РФ Ларису Нейланд.

Ранее арестовали первого задержанного. Им оказался врач скорой помощи. Ему назначили домашний арест, двоим другим – запрет на определенные действия. Всем троим мера пресечения избрана на два месяца.

По словам Нейланд, восемь из девяти подозреваемых являются медиками. Только одна женщина официально не трудоустроена. Они предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости.

Для этого фигуранты дела использовали капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате скончались три человека.

В отношении девяти членов организованной группы, незаконно оказывавших на территории Красноярска и Красноярского края медицинские услуги, ранее было возбуждено уголовное дело.

По месту жительства подозреваемых провели обыски, в ходе которых были изъяты медицинские препараты и интересующая следствие документация. На данный момент следователи устанавливают иных участников преступной группы и разыскивают других пациентов, пострадавших от незаконной деятельности.