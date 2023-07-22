Эксперт или "мясник"? Скандал вокруг звездного хирурга Хайдарова набирает обороты

Несколько дней назад в Сети разгорелся скандал: певицы Слава и Любовь Успенская обвинили звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественном проведении операций. Тот в свою очередь рассказал, что пациентки вымогали у него деньги. Подробнее – в материале Москвы 24.



"Тело – супер, но грудь – ужас"

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastya_slava

21 июля певица Слава в своем блоге рассказала об операции, которую она сделала у Тимура Хайдарова еще в прошлом году: подтяжку груди, а также липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка.

Артистка отметила, что тело получилось "супер", но к груди у нее большие претензии. Во-первых она стала асимметричной, во-вторых, после операции остались шрамы.





Слава певица Швы просто ужаснейшие. Тимур, ты очень круто делаешь тело, но не делай грудь никому. Я не знаю, ты это делаешь или твой ассистент. Это просто уродство.

Слава призналась, что год не могла смотреть на себя в зеркало и стеснялась своего тела. Также она продемонстрировала на видео свои шрамы.

"Я сначала пошла на попятную и, как все артистки, которым он изуродовал грудь, я хотела компенсацию взять. Теперь я ее брать не буду и просто скажу вам: грудь у него делать не надо", – добавила певица.

Вскоре к Славе присоединилась и Любовь Успенская, сделавшая у Хайдарова операцию по увеличению ягодиц в 2021 году.

"Поддерживаю! Тимур Хайдаров – мясник", – написала она в своем блоге.

Сам хирург не стал долго отмалчиваться. В ответ на один из комментариев в своих соцсетях он сказал, что певицы вымогали у него крупную сумму денег. Затем он подробно прокомментировал ситуацию в СМИ. По его словам, шрамы появились из-за того, что певица не соблюдала рекомендации, сообщает "Газета.ру".





Тимур Хайдаров пластический хирург Есть ряд реабилитационных услуг, направленных на грамотное заживление – специальные кремы, пластыри и инъекции. До какого-то момента мы были в очень хороших отношениях, но она не приходила, не выполняла все наши рекомендации, ссылаясь на занятость и так далее.

Хайдаров добавил, что в его клинике певице собирались исправить рубцы и пытались оказать всяческое содействие в плане косметологических процедур, но артистка якобы сама отказалась от этого.

"У меня по сей день пока нет ни одного суда ни с одним пациентом. Мы всегда все стараемся по-человечески закончить. Всегда людям объясняют, что нужен второй, третий, четвертый этап вмешательства, и мы доводим все до конца", – рассказал хирург.



На два фронта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На скандал отреагировали другие знаменитости, которые когда-либо пользовались услугами Хайдарова. Например, продюсер Яна Рудковская, ранее корректировавшая у него грудь.

"Нужно понимать, что это медицина. И я уверена, что Тимур со своей стороны максимально содействовал в каждом из запросов Славы. Понимающие пациенты знают, что это хирургия и есть такое явление, как преображение в несколько этапов, как и выполнение процедур для восстановления и реабилитации", – написала она в соцсетях.

Филлип Киркоров, прошедший у Хайдарова целую серию оперативных вмешательств, тоже встал на сторону пластического хирурга.





Филлип Киркоров певец Рекомендации врача нужно выполнять. Не бросать реабилитацию, если жалко потратить копеечку на наблюдении у профессионала, – потом такое отношение влетит в копеечку уже у других. Можно сколько угодно жаловаться, ссылаясь на инкогнито-людей, спрятавшись под покровом ночи. Тимур – врач от Бога. Есть сомнения – посмотри, какую фигуру Аполлона он мне сделал.

К защите Хайдарова присоединилась и певица Инстасамка (Дарья Зотеева).

"Этот пост благодарности нашему доктору, который день и ночь был на связи со мной, с мамой Олега (муж артистки. – Прим. ред.) и со всеми моими знакомыми девочками, которые по моей рекомендации пошли делать к Тимуру грудь, липо или другие операции. Весь период реабилитации, в самые тяжелые и болезненные моменты команда Тимура и он лично решали и отвечали на все вопросы в кратчайшие сроки", – написала она.

Кроме того, заступилась за хирурга и визажист Гоар Аветисян: она назвала Хайдарова "экспертом и профессионалом" и сказала, что сложности с реабилитацией могут быть связаны с особенностями каждого организма.

"Никогда нельзя предугадать, как организм справится с заживлением", – уверена Гоар, сама прошедшая непростой период реабилитации, которым активно делилась с подписчиками в соцсетях.



Договориться не получится?

Несмотря на многочисленную звездную поддержку, история все же дошла до правоохранительных органов. Юрист Славы и Любови Успенской Елена Сенина 24 июля сообщила газете "Известия", что комментарий Хайдарова про вымогательство негативно влияет на репутацию певиц.





Елена Сенина юрист Любовь Успенская как-то возмущалась, но ей было совершенно не до того, чтобы заниматься судебными разбирательствами и выяснением отношений, все завершилось на неприятном осадке. Сейчас эта ситуация всплыла с тем, что Тимур Хайдаров в своей социальной сети разместил комментарий, что Люба и Слава являются вымогательницами.

Сенина добавила, что высказывание про вымогательство является оскорбительным и не может оставаться без внимания. Кроме того, она рассказала, что к конфликту подключилась жена хирурга Светлана, которая является директором клиники. В разговоре со Славой она попросила нивелировать скандал, но в дальнейшем диалог не состоялся.

В свою очередь, Успенская также заявила, что намерена разобраться со словами о вымогательстве.

"То, что он на ровном месте вдруг назвал меня вымогательницей, и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну, – это его уровень профессионализма и осознанности", – добавила певица.





Любовь Успенская певица Перепалку точно устраивать не стану, поступлю строго по закону. Как говорится, следствие покажет. Правовыми вопросами занимается мой адвокат.

Но обвинения в клевете не единственная проблема: клиентки также добиваются проверки хирурга на соблюдение лицензионных требований. 26 июля Сенина опубликовала копию обращения Росздравнадзора в арбитражный суд с просьбой привлечь клинику Хайдарова к административной ответственности. Надзорный орган установил нарушения лицензионных требований, в частности, выяснилось, что у Хайдарова отсутствует подготовка в ординатуре по пластической хирургии.

Кроме того, Слава рассказала, что получает множество историй от девушек, якобы пострадавших от рук хирурга. Артистка вместе со своим юристом готова собрать все эти обращения и пойти в суд.

"Я не знала, что их так много. После того как я закончила с Тимуром разговор, я сказала, что не нужно никакой компенсации ни мне, ни Любови Успенской. Просто сейчас мы будем выяснять, что происходит в вашей клинике. И мне начали писать и звонить столько девчонок, у меня столько фотографий, подкрепленных справками. Уже много-много лет происходит непонятно что", – заявила артистка.

По данным СМИ, защищать пластического хирурга будет юрист Александр Добровинский – дело он уже окрестил как "Силиконовый бунт".