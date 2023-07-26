Успенская прокомментировала конфликт с пластическим хирургом Хайдаровым

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Любовь Успенская прокомментировала конфликт с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Она заявила, что ей пришлось переделывать результат работы хирурга в другой клинике.

"Конкретно по ситуации с Хайдаровым. Так как сейчас мне задают много вопросов, скажу: да, мне не понравился результат, я переделала все в другой клинике", – написала Успенская на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В посте исполнительница объяснила, почему обратилась к адвокату. Она заявила, что причиной стали слова хирурга в ее адрес.

"То, что он на ровном месте вдруг назвал меня вымогательницей, и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну, – это его уровень профессионализма и осознанности. Перепалку точно устраивать не стану, поступлю строго по закону. Как говорится, следствие покажет. Правовыми вопросами занимается мой адвокат", – заключила Успенская.

В свою очередь, адвокатское бюро "Александр Добровинский и партнеры" приняло к производству дело хирурга Хайдарова, на работу которого недавно пожаловалась певица Слава (Анастасия Сланевская), сообщает телеканал "360".

По словам Добровинского, он встретился с Хайдаровым и его женой. В настоящее время адвокатское бюро приняло дело к производству.

"Будем информировать о дальнейших событиях", – заявил Добровинский.

Ранее в СМИ появилась информация, что певица Слава обвинила Хайдарова в неудачно сделанной пластике груди.

Еще одна из пациенток звездного хирурга утверждала, что после его операции в 2018 году она лишилась части груди и не смогла кормить ребенка. Тогда уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили, но расследование было приостановлено. Сейчас журналисты полагают, что ситуация с певицей сможет ускорить процесс.

Отмечается, что Хайдарову грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Мельник рассказала, что наличие некоторых заболеваний, слишком частое повторение процедуры, некачественный препарат и неграмотные действия врача могут стать причиной опасных последствий при коррекции лица филлерами.

По ее словам, прежде чем приступать к процедуре, стоит оценить состояние своего здоровья. Основным компонентом филлеров является гиалуроновая кислота, а она питает не только хорошие клетки, но и плохие. Таким образом, если есть заболевание, она дает ему возможность прогрессировать, возбуждая клетки, пояснила врач.

"Актуальный репортаж": певица Слава пожаловалась на пластического хирурга