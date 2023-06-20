СК завел дело после остановки дыхания у девушки, перенесшей ринопластику в Одинцове

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Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как у 25-летней москвички после ринопластики в одной из частных клиник Одинцовского городского округа произошла остановка дыхания. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

Девушку перевели в реанимационное отделение другого медицинского учреждения. Дело было заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни". В СК заявили, что сейчас состояние девушки стабилизировано.

"По уголовному делу следователями произведены осмотр и обыск, изъята медицинская документация, а также документы, регламентирующие деятельность клиники. Также изъято 15 ампул препарата, использованного во время операции, допрошены сотрудники клиники и врачи, проводившие операцию", – говорится в сообщении.

Следователи также допросят анестезиолога и осуществят соответствующие экспертизы.

До этого стало известно, что Росздравнадзор начал проверку в частной клинике на Рублево-Успенском шоссе, где девушка впала в кому после пластики носа. В интернете появилась информация о том, что состояние пациентки клиники "Жуковка" сильно ухудшилось после ринопластики. Девушка не приходила в сознание.

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