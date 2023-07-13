"Такая ты сильная!": шоу-бизнес отреагировал на признание МакSим в алкоголизме

Певица МакSим призналась в алкогольной зависимости. В своем видеобращении артистка рассказала, что при помощи спиртного пыталась "сбежать от проблем, недугов и лишних впечатлений". Как фанаты и шоу-бизнес отреагировали на откровения звезды – в материале Москвы 24.



"Не могла стоять на ногах"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/maksimartist

Видеообращение с признанием появилось в блоге МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) 13 июля. Артистка рассказала, что после долгой и тяжелой болезни слишком рано начала гастролировать (летом 2021 года МакSим попала в больницу с 75% поражения легких и провела в клинике около двух месяцев). Певица думала, что алкоголь придаст ей сил и она будет работать, "как машина", однако это переросло в зависимость.





МакSим певица Апогеем стал толком не состоявшийся концерт в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, я не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей и решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем, – срывом концерта.

Девушка призналась, что алкоголь стал попыткой сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений.

"Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать", – рассказала певица.

Она также отметила, что уже долгое время проходит лечение в клинике.

"Для меня было огромным шагом и решением приехать сюда по доброй воле, находиться здесь и проходить лечение. И такой же огромный шаг – сказать это вслух для вас. Надеюсь на поддержку и понимание", – заключила МакSим.

В марте 2023 года в Сети появились видео с того самого концерта в Сочи, где артистка едва стояла на ногах и не попадала в ноты. Исполнив всего несколько песен, МакSим ушла со сцены. После этого в своем телеграм-канале она извинилась и списала произошедшее на плохое самочувствие, пообещав продолжить тур.

Однако следующее выступление 1 апреля в Твери также закончилось скандалом. Состояние артистки во время шоу настолько обеспокоило фанатов, что в соцсетях они потребовали остановить гастрольный тур и отстранить директора певицы. Позже МакSим действительно перенесла концерты.

"Не ради пиара"

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

На откровения артистки отреагировали и фанаты, и представители шоу-бизнеса. Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале назвала это "сильным решением".

"Не просто извиниться, но еще и признать, где сделать реальные, конкретные шаги для исцеления – не ради пиара, а ради себя (видео записано не в первый день заселения очевидно, а спустя какое-то время). Верю в то, что у нее все получится", – написала она.

Некоторые коллеги МакSим написали слова поддержки прямо под видеообращением.





Дима Билан певец Марина, очень тронули твои мысли и слова! Непростая миссия – быть артисткой и быть всегда на виду. Хрупкая, но такая ты сильная. Пусть все будет хорошо.

Директор артистки Павел Назаров сообщил News.ru, что певица сама приняла решение признаться в зависимости.

"Певица все исчерпывающе рассказала, что хотела донести в видео. Прошу опираться на это. Да, это ее собственное решение", – подчеркнул он.

Фанаты также поддержали артистку в соцсетях.





Mariyasha.1 пользователь Сети Признаться на всю аудиторию – это смелость и уже большой шаг на пути к выздоровлению. Желаю вам, Марина, справиться со всем этим как можно скорее!

"Очень понимаю. Когда пытаешься быть сильной и теряешь внутреннюю опору, тогда происходит пристрастие к чему-либо. Организм требует расслабления", – прокомментировала Omonk8.

"Насколько нужно быть сильным человеком, чтобы признаться себе, что есть проблема, которую нужно решать. А тем более на огромную аудиторию. Огромнейший поступок", – написала Ivetta__ivi.

Другие посчитали, что представители МакSим, зная проблему, не должны были выпускать ее на сцену.

"А как организаторы и те, кто сопровождает артиста на концерте, – как они выпускают в таком состоянии? Ведь видно, что очень плохо человеку. Это же опасно для здоровья и жизни", – возмутился Grishinaekaterinav.

Одновременно с этим большая часть пользователей надеeтся, что в ближайшее время снова увидят артистку на сцене.