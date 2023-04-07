Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок телешоу

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали прямо со съемок телешоу "Звезды сошлись". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на его соведущую Леру Кудрявцеву.

Кудрявцева объяснила, что Пригожину стало плохо еще при подготовке к съемкам, у продюсера поднялось давление, появилось онемение на лице.

"Перед самыми съемками совсем плохо стало: онемело пол-лица, и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали. Будем надеяться, что все будет хорошо", – рассказала она.

Сам Пригожин случившееся пока не комментировал.

Ранее певица МакSим объявила о переносе ближайших концертов из-за необходимости лечения. 18 марта артистке стало плохо во время концерта в "Роза холле" в Сочи, и выступление пришлось остановить. Позже, на концерте в Твери, состояние певицы снова ухудшилось.



Певица МакSим перенесла ближайшие концерты из-за необходимости лечения

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