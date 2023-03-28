Дело Витаса из-за конфликта в караоке-клубе прекратили в связи с примирением сторон

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Уголовное дело в отношении певца Виталия Грачева, более известного как Витас, заведенное полицией из-за конфликта в караоке-клубе в центре Москвы, прекращено, сообщает ТАСС.

Дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью прекратили в связи с примирением сторон.

Конфликт произошел 22 октября в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице. С заявлением в полицию обратился пострадавший, который обвинил Витаса в том, что тот распылил ему в лицо содержимое газового баллончика.

После этого правоохранители организовали проверку. 27 октября СМИ сообщили, что в отношении Витаса возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". По данным источника, певца отпустили под подписку о невыезде.

Уголовное дело возбудили против Витаса после конфликта в караоке-клубе – СМИ

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