Полиция начала проверку конфликта с участием певца Витаса в караоке-клубе в центре Москвы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Правоохранительные органы начали проверку после информации о том, что певец Витас в ходе конфликта в караоке-клубе в центре Москвы использовал газовый баллончик, распылив его содержимое одному из посетителей в лицо. Об этом сообщает ТАСС.

"Накануне в ОМВД по Пресненскому району с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что в ходе конфликта в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Виталий Грачев, более известный как певец Витас, распылил ему в лицо содержимое газового баллончика", – рассказали в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что после происшествия предполагаемая жертва обратилась в медицинское учреждение за помощью.

Позже в главке МВД России подтвердили информацию о подобном обращении в полицию. На данный момент организована проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что пять человек были задержаны по факту драки у торгового центра на юге столицы. По предварительным данным московского главка МВД, между гражданами произошла словесная перепалка на бытовой почве, после чего началась драка. Конфликт случился на Чертановской улице в Москве.

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