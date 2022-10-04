Появилось видео драки в центре Москвы

Видео: Москва 24

Момент драки в центре Москвы попал на видео. По информации правоохранителей, конфликт возник на бытовой почве.

В результате потасовки один человек пострадал. Двое участников конфликта были доставлены в отдел полиции.

Происшествие случилось на улице Маросейке. Общее количество человек, участвовавших в драке, не уточнялось. Однако, по данным правоохранительных органов, в ходе конфликта пострадал один человек – он получил травму головы.



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