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Происшествия

16:18

Один человек ранен при стрельбе у клуба "16 тонн" в Москве

происшествия

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Один человек был ранен при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле клуба "16 тонн" в центре столицы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб города.

"При стрельбе из травматического оружия возле клуба "16 тонн" получил ранение в бедро один из посетителей", – уточнил источник.

Пострадавший был доставлен в больницу.

В свою очередь, в полиции ТАСС рассказали, что неизвестный мужчина устроил стрельбу. По предварительным данным, было несколько выстрелов. Подозреваемого ищут.

Представитель правоохранительных органов в беседе с агентством уточнил, что в результате инцидента пострадал охранник заведения.

Ранее стало известно, что один человек погиб, еще двое пострадали в результате конфликта со стрельбой в кафе в Зеленограде. Все случилось в ночь на 26 августа в одном из заведений общепита. В ходе потасовки между мужчинами один из них открыл огонь, а после скрылся.

Стрелявший был задержан, у него провели обыски. По данному факту Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что расследование дела находится на контроле столичной прокуратуры.

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