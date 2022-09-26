Появились подробности о состоянии раненого военкома в Усть-Илимске

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Состояние военкома, который был ранен при стрельбе в Усть-Илимске, стабилизировалось после операции, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов. Видео с рассказом Шелехова опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Наметилась положительная тенденция в части стабилизации жизнедеятельности раненого", – заявил Шелехов.

По его словам, у пострадавшего выровнялось артериальное давление, несмотря на ранения в оба легких, сатурация также в норме.

Стрельба в военкомате произошла в Усть-Илимске Иркутской области в понедельник, 26 сентября. Неизвестный выстрелил в начальника призывной комиссии. Нападавшего удалось задержать.

По информации Минздрава региона, пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Уточнялось, что он находится в тяжелом состоянии.

После данного происшествия было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.