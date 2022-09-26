Знакомые рассказали об устроившем стрельбу в военкомате Усть-Илимска

26 сентября мужчина открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска Иркутской области. Ранен местный военком, врачи борются за его жизнь. Губернатор Игорь Кобзев заявил, что после произошедшего меры безопасности в регионе усилены. Рассказываем все последние подробности случившегося.



Стрелял в упор

Фото: телеграм-канал Baza

25-летний безработный местный житель Руслан Зинин открыл огонь в военкомате Усть-Илимска в 12:20 по местному времени. В тот момент военком Александр Елисеев проводил там инструктаж для призванных по частичной мобилизации. Зинин подошел к нему и выстрелил с близкого расстояния. Елисеев получил шесть ранений в грудь, сообщает источник РИА Новости. Военкома прооперировали, он в крайне тяжелом состоянии. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что решение о его госпитализации в Иркутск примут утром. "В настоящее время пострадавший не транспортабелен", – добавил он.

Уточняется, что, кроме Елисеева, никто не пострадал.

В свою очередь, нападавший задержан и дает показания. В Росгвардии сообщили, что стрельбу Зинин устроил не из собственного оружия. Обрез уже изъяли, проводится проверка, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

Губернатор выразил надежду, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Елисеев выжил. Стрелок обязательно будет наказан, подчеркнул глава региона.





Игорь Кобзев губернатор Иркутской области В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз.

"Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие", – заявил он в своем телеграм-канале.

"Оружие как в "Брате-2"

Фото: телеграм-канал Baza

Очевидец стрельбы Сергей Шевченко рассказал, что после того, как призывники отдали документы, военком повел их в актовый зал. Там Елисеев начал рассказывать о ситуации в стране. "Затем с места подскочил стрелок. После этого он выстрелил в военкома", – поделился местный житель.

Когда прозвучал первый выстрел, Шевченко упал на пол. После второго молодой человек убежал из актового зала. Через некоторое время призывников начали возвращать в военкомат. "Военники мы уже сдали, вся информация уже в военкомате – скрываться намерений не было", – добавил Шевченко.

Другой очевидец сообщил, что Зинин в военкомате все время смотрел на что-то по сторонам. Взгляд у стрелка был тяжелый, сообщает News.ru.





очевидец стрельбы в военкомате Усть-Илимска Сказал, что сейчас все домой поедем, подошел к нему (военкому. – Прим. ред.) и выстрелил ему в живот, только сбоку. Орудие (задержанный) принес с собой, самодельное какое-то. Наподобие как из кино "Брат-2".

Как именно Зинин пронес оружие в военкомат, неизвестно. По данным СМИ, металлоискателя в здании нет. Документы у мобилизованных тоже никто не проверял, сообщает телеграм-канал Baza.

Знакомые Зинина ничего плохого о нем не говорят. Его друг детства Денис Соловьев в беседе с РБК назвал своего товарища скромным и воспитанным парнем. По его словам, Зинин рос с хорошими родителями в благополучной семье.

Другой знакомый стрелка в разговоре с журналистами сообщил, что вместе они несколько лет назад работали на бетонном заводе. Зинина он назвал "адекватным, в меру общительным, незамкнутым" человеком. Почему знакомый решился на такой поступок, непонятно, признался мужчина.