Знакомые рассказали об устроившем стрельбу в военкомате Усть-Илимска

26 сентября мужчина открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска Иркутской области. Ранен местный военком, врачи борются за его жизнь. Губернатор Игорь Кобзев заявил, что после произошедшего меры безопасности в регионе усилены. Рассказываем все последние подробности случившегося.
Стрелял в упор
25-летний безработный местный житель Руслан Зинин открыл огонь в военкомате Усть-Илимска в 12:20 по местному времени. В тот момент военком Александр Елисеев проводил там инструктаж для призванных по частичной мобилизации. Зинин подошел к нему и выстрелил с близкого расстояния. Елисеев получил шесть ранений в грудь, сообщает источник РИА Новости. Военкома прооперировали, он в крайне тяжелом состоянии. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что решение о его госпитализации в Иркутск примут утром. "В настоящее время пострадавший не транспортабелен", – добавил он.
Уточняется, что, кроме Елисеева, никто не пострадал.
В свою очередь, нападавший задержан и дает показания. В Росгвардии сообщили, что стрельбу Зинин устроил не из собственного оружия. Обрез уже изъяли, проводится проверка, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.
Губернатор выразил надежду, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Елисеев выжил. Стрелок обязательно будет наказан, подчеркнул глава региона.
"Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие", – заявил он в своем телеграм-канале.
"Оружие как в "Брате-2"
Очевидец стрельбы Сергей Шевченко рассказал, что после того, как призывники отдали документы, военком повел их в актовый зал. Там Елисеев начал рассказывать о ситуации в стране. "Затем с места подскочил стрелок. После этого он выстрелил в военкома", – поделился местный житель.
Когда прозвучал первый выстрел, Шевченко упал на пол. После второго молодой человек убежал из актового зала. Через некоторое время призывников начали возвращать в военкомат. "Военники мы уже сдали, вся информация уже в военкомате – скрываться намерений не было", – добавил Шевченко.
Другой очевидец сообщил, что Зинин в военкомате все время смотрел на что-то по сторонам. Взгляд у стрелка был тяжелый, сообщает News.ru.
Как именно Зинин пронес оружие в военкомат, неизвестно. По данным СМИ, металлоискателя в здании нет. Документы у мобилизованных тоже никто не проверял, сообщает телеграм-канал Baza.
Знакомые Зинина ничего плохого о нем не говорят. Его друг детства Денис Соловьев в беседе с РБК назвал своего товарища скромным и воспитанным парнем. По его словам, Зинин рос с хорошими родителями в благополучной семье.
Другой знакомый стрелка в разговоре с журналистами сообщил, что вместе они несколько лет назад работали на бетонном заводе. Зинина он назвал "адекватным, в меру общительным, незамкнутым" человеком. Почему знакомый решился на такой поступок, непонятно, признался мужчина.
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