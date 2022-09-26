Уголовное дело возбудили после стрельбы в военкомате Усть-Илимска

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Уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в военкомате Усть-Илимска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Иркутской области.

"На месте работает следственно-оперативная группа, в числе которых – следователи СК и криминалисты. Подозреваемый допрашивается, выясняются мотивы преступления", – говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзе, военный комиссар Александр Елисеев, в которого выстрелил подозреваемый, находится в реанимации.

"Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан", – написал Кобзе в своем телеграм-канале.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла в понедельник, 26 сентября.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.