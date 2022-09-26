Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска

Фото: телеграм-канал Baza

Стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, нападавший задержан, заявил мэр Усть-Илимского района Яков Макаров.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что молодой человек устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска.

"Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелявший задержан", – написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что стрелок обязательно будет наказан. Кобзев поручил усилить меры безопасности в регионе, а также призвал граждан сохранять спокойствие.

26 сентября в военкомате Усть-Илимска Иркутской области произошла стрельба. Сообщалось, что неизвестный выстрелил в начальника призывной комиссии. В полиции Иркутской области отказались от комментариев, сославшись на сбор информации по происшествию.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

