Медики рассказали о состоянии пострадавшего при стрельбе военкома в Усть-Илимске

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Сотрудник военкомата в Усть-Илимске Александр Елисеев, который пострадал при стрельбе, был доставлен в Центральную городскую больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя медучреждения.

"Военком прооперирован, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Стрельба в военкомате произошла в Усть-Илимске Иркутской области в понедельник, 26 сентября. Неизвестный выстрелил в начальника призывной комиссии. Нападавшего удалось задержать. Позднее в Росгвардии сообщили, что он стрелял не из своего оружия.

После данного происшествия было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.

