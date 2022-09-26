Ранивший военкома в Усть-Илимске стрелял не из своего оружия – Росгвардия

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Ранивший сотрудника военкомата в Усть-Илимске стрелял не из своего оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

"Известно, что злоумышленник не является законным владельцем данного оружия", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что оружие было изъято. В настоящее время организована проверка.

Стрельба в военкомате произошла в Усть-Илимске Иркутской области в понедельник, 26 сентября. Неизвестный выстрелил в начальника призывной комиссии. Нападавшего удалось задержать.

По информации Минздрава региона, пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Уточнялось, что он находится в тяжелом состоянии.

После данного происшествия было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.

