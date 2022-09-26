Появились подробности состояния раненного россиянином военкома в Усть-Илимске

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Сотрудник военкомата Иркутской области, который был ранен при стрельбе, доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщила RTVI пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Виктория Келэвро.

"Он находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии", – уточнила она.

Стрельба в военкомате произошла в Усть-Илимске Иркутской области в понедельник, 26 сентября. Неизвестный выстрелил в начальника призывной комиссии. Нападавшего удалось задержать.

После данного происшествия было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.

