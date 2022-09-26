Призывник раскрыл подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска

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Очевидец стрельбы в военкомате Усть-Илимска Сергей Шевченко рассказал подробности инцидента. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Мы пришли в военкомат, отдали документы. Военком повел часть в актовый зал. Там он начал рассказывать о ситуации в стране. Затем с места подскочил стрелок. После этого он выстрелил в военкома", – рассказал молодой человек.

Шевченко заявил, что после первого выстрела упал на пол, а после второго побежал к выходу из актового зала. После эвакуации мобилизованных стали постепенно возвращать в военкомат.

"Военники мы уже сдали, вся информация уже в военкомате – скрываться намерений не было", – заявил призывник.

Стрельба в военкомате произошла в Усть-Илимске Иркутской области в понедельник, 26 сентября. Неизвестный выстрелил в начальника призывной комиссии. Нападавшего удалось задержать. Позднее в Росгвардии сообщили, что он стрелял не из своего оружия.

В связи с нападением было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия. Пострадавший был прооперирован и находится в крайне тяжелом состоянии.