Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 15

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Количество погибших в результате стрельбы в ижевской школе № 88 увеличилось до 15, среди них – 11 детей, заявили в Следственном комитете.

"На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых", – сообщили РИА Новости в ведомстве.

Там уточнили, что ранения получили 24 человека. Из них 22 – несовершеннолетние.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября.

Известно, что злоумышленник покончил с собой. В СК отмечалось, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. После этого следователи установили, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

