Один человек погиб при конфликте со стрельбой в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате конфликта со стрельбой в кафе в Зеленограде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлию Иванову.

По данным ведомства, все случилось в ночь на 26 августа в одном из заведений общепита. В ходе потасовки между мужчинами один из них открыл огонь из огнестрельного оружия и скрылся.

В результате один человек погиб, двое были доставлены в больницу. Стрелявший был задержан. В настоящее время у него ведутся обыски. Позднее его доставят в следственное подразделение.

По данному факту Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. Ход расследования дела находится на контроле столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в соседа, испугавшись, что тот пришел его зарезать после конфликта из-за открытого окна. Инцидент произошел в хостеле на Варшавском шоссе.

Отмечалось, что в ходе конфликта один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавшего осмотрели медики, от госпитализации он отказался.