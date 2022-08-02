Конфликт между постояльцами хостела в Москве закончился стрельбой

12:28
Фото: Москва 24 /Антон Великжанин
Мужчина выстрелил в соседа, испугавшись, что тот пришел его зарезать после конфликта из-за открытого окна. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в хостеле на Варшавском шоссе. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавшего осмотрели медики, от госпитализации он отказался.
Стрелявшего доставили в отдел полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия, прокомментировал источник. По его словам, конфликт между постояльцами хостела произошел днем.
"Один мужчина пригрозил другому расправой – пообещал зарезать ночью. Угрожавший мужчина пришел ночью в хостел и зажег фонарик на телефоне, чтобы подойти к своей кровати. Другой же подумал, что его идут убивать, и выстрелил", – рассказал собеседник агентства.
Ранее в одном из столичных хостелов произошла поножовщина, между гостями возник конфликт. Участников пытались растащить, даже обливали водой, но безрезультатно. В результате одного из оппонентов в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.
"Московский патруль": поножовщина произошла в одном из столичных хостелов
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