Конфликт между постояльцами хостела в Москве закончился стрельбой

Фото: Москва 24 /Антон Великжанин

Мужчина выстрелил в соседа, испугавшись, что тот пришел его зарезать после конфликта из-за открытого окна. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в хостеле на Варшавском шоссе. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавшего осмотрели медики, от госпитализации он отказался.

Стрелявшего доставили в отдел полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия, прокомментировал источник. По его словам, конфликт между постояльцами хостела произошел днем.

"Один мужчина пригрозил другому расправой – пообещал зарезать ночью. Угрожавший мужчина пришел ночью в хостел и зажег фонарик на телефоне, чтобы подойти к своей кровати. Другой же подумал, что его идут убивать, и выстрелил", – рассказал собеседник агентства.

Ранее в одном из столичных хостелов произошла поножовщина, между гостями возник конфликт. Участников пытались растащить, даже обливали водой, но безрезультатно. В результате одного из оппонентов в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.

