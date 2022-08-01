Москвичам рассказали о хостелах и регулировании их работы

Московские хостелы привлекают к себе все больше внимания. Так, в ночь на 29 июля в одном из столичных хостелов произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек.

Кроме того, полиция расследует дело о драке с поножовщиной, произошедшей в другом московском хостеле.

Кто владеет городскими хостелами и почему соседи почти всегда против? Что это за заведения, кто снимает жилье и как регулируют их работу – в сюжете телеканала Москва 24.