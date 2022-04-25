Procter&Gamble не планирует полностью уходить из России

Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble не хочет полностью уходить из России. Компания заявила, что останется на российском рынке, но сократит список товаров.

P&G принадлежат многие популярные бренды, такие как Pampers, Ariel, Tide, "Миф", Always, Discreet, Blend-a-Med и другие.

Как этот рынок изменился за последний месяц? Какие иностранные компании решили остаться в России, несмотря на санкции? И есть ли достойные российские бренды?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

