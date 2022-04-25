Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро опустился до 77 рублей впервые с июня 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Европейская валюта потеряла сперва 3,52%, опустившись до 76,99 рубля. Позднее евро чуть поднялся – до 77,09 рубля.
Курс доллара составил 73,01 рубля, потеряв 3,22%.
Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган назвал простой способ обезопасить средства от дефолта. По его словам, необходимо диверсифицировать вложения как по активам, так и по валютам.
Курс евро упал до 77 рублей