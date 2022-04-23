Экономист рассказал, как застраховать сбережения от дефолта

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Самый простой способ обезопасить средства от дефолта – это диверсифицировать вложения как по активам, так и по валютам. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

По словам эксперта, возможный дефолт коснется внешнего долга России и будет в большей степени рукотворным, чем реальным. Так как резервов России хватит на то, чтобы закрыть полный объем заимствований несколько раз.

"В сегодняшних реалиях дефолт по внешним обязательствам на курсе рубля скажется минимально, поскольку в большей степени курс сейчас контролируется государством в лице регулятора", – отметил Коган.

Таким образом, по словам специалиста, докупать валюту остается хорошим средством от обесценивания сбережений.

Ранее директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что в случае возможного технического дефолта низкий уровень суверенного долга России и рыночные условия уменьшают риски для правительства. По его словам, объем непогашенного государственного долга России невелик в глобальном плане. Он также отметил, что рыночные цены уже отражают вероятность дефолта.

