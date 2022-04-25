ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют

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Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют, сообщает RT со ссылкой на ЦБ.

Так, курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, которые были заключены с 10:00 до 15:30 по московскому времени. До этого период расчета составлял 10:00–16:30 по московскому времени.

Уточняется, что аналогичный порядок расчета будет применяться к евро и юаню.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что в следующем году планируется в пилотном режиме начать проводить реальные расчеты с использованием цифрового рубля. По ее словам, использование цифрового аналога российской валюты позволит удешевить денежные расчеты. Кроме того, глава ЦБ не исключила, что цифровой рубль будет использоваться и в международных расчетах.

